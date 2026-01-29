Minimiza alcalde Jacobo Rodríguez rechazo a cuenta y arremete contra regidor

Piedras Negras, Coah.– El alcalde Jacobo Rodríguez restó importancia a que la cuenta pública municipal continúe siendo rechazada por el Cabildo y aseguró que un dictamen en contra no tiene consecuencias para su Administración.

Durante su conferencia matutina de este jueves 29 de enero, el edil afirmó que "no pasa nada" si la cuenta pública es votada en contra y sostuvo que lo único relevante sería una eventual revisión de la Auditoría Superior del Estado, de la cual —dijo— no ha recibido observaciones.

"Es nada más para sacar la nota de que me reprobaron la cuenta pública", expresó.

Tensión entre Jacobo Rodríguez y Juan Carlos Álvarez por cuenta pública

En el mismo espacio, Rodríguez se refirió de manera despectiva al regidor del Partido del Trabajo (PT), Juan Carlos Álvarez, a quien llamó "porki regidor", un día después del enfrentamiento verbal registrado en la sesión de Cabildo del miércoles 28 de enero.

La confrontación ocurrió durante la discusión de la cuenta pública, cuando alcalde y regidor intercambiaron señalamientos en una sesión que volvió a evidenciar la tensión entre el Ejecutivo municipal y los ediles de oposición.

Como antecedente, a finales de diciembre, Rodríguez reconoció que se rebasó el presupuesto destinado a apoyos sociales y admitió haber instruido a la Tesorería Municipal a no entregar información desglosada al Cabildo, limitando los reportes a cifras generales.

Posteriormente, el 13 de enero, el alcalde reiteró que no le preocupa que la cuenta pública sea rechazada y advirtió que comenzaría a exhibir públicamente a los regidores que votaran en contra de su Administración.

Acciones de la autoridad

Los choques con el regidor Juan Carlos Álvarez han sido recurrentes. El 9 de abril de 2025, el edil del PT cuestionó pagos superiores a 600 mil pesos a una empresa de transporte, lo que derivó en interrupciones durante la sesión de Cabildo. En julio del mismo año, denunció presuntas irregularidades en la Policía Municipal y fue objeto de descalificaciones públicas.

Otro episodio se registró el 10 de octubre de 2025, cuando, durante una sesión transmitida en vivo, el alcalde arremedó de forma burlona al regidor, hecho que posteriormente se difundió en redes sociales.