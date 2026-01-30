Caída industrial golpea al comercio en Piedras Negras y enciende alertas por más despidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La pérdida de empleos en el sector industrial ya comienza a reflejarse con fuerza en el comercio local, donde las ventas han caído de manera considerable y algunos negocios analizan nuevos recortes de personal para hacer frente a un inicio de año especialmente complicado.

Héctor Rodríguez López, economista y comerciante de la localidad, advirtió que la llamada "cuesta de enero" ha sido más severa que en años anteriores, con un consumidor cada vez más cauteloso y enfocado únicamente en la compra de productos de la canasta básica.

"Las ventas están muy bajas y ya se siente el daño en la economía de las familias. El cliente dejó de comprar artículos no esenciales, y eso nos pega directamente en los negocios", señaló.

Rodríguez López explicó que, ante este panorama, muchos comerciantes se mantienen en estado de alerta y revisan estrategias para reducir gastos, siendo la nómina y la carga fiscal algunos de los rubros más pesados para el sector.

"Lamentablemente, una de las estrategias más comunes, tanto en el comercio como en la industria, es la reducción de personal. Algunos negocios ya lo hicieron desde el año pasado y otros estamos reconsiderándolo ante las bajas ventas de este inicio de 2026", indicó.

El comerciante atribuyó parte de la incertidumbre económica a la falta de definiciones en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, situación que, afirmó, ha frenado inversiones y afectado la confianza del mercado.

A ello se suman otros factores, como la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas y los incrementos en prestaciones laborales, entre ellas el aumento en vacaciones y la discusión sobre elevar el aguinaldo a 30 días.

"Todo esto se ha convertido en una tormenta perfecta que afecta a toda la economía. El crecimiento del PIB fue de apenas 0.4 por ciento el año pasado y para 2026 las expectativas siguen siendo muy bajas", apuntó.

En cuanto a la recuperación económica, Rodríguez López estimó que, en el mejor de los escenarios, podría comenzar a observarse hacia el último trimestre del año; de lo contrario, se prolongaría hasta 2027 o incluso más allá.

"La reactivación no es inmediata. Aunque se destrabe la negociación comercial, los proyectos de inversión tardan meses o años en concretarse. Algunos podrían verse hasta 2028 o 2029, dependiendo de las condiciones finales", concluyó.