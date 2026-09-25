Conflicto familiar lleva a joven a autolesionarse en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una joven de 19 años fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja luego de provocarse lesiones superficiales en las muñecas, en un domicilio de la colonia Presidentes, tras manifestar que atravesaba un conflicto con su madre debido a las restricciones que, según dijo, le impone.

El incidente ocurrió al mediodía de este jueves en una vivienda de la calle Juan Escutia, donde familiares solicitaron una ambulancia al servicio de emergencias ante el temor de que la joven pudiera atentar contra su vida.

Melisa Lizeth N., de 19 años, fue valorada por los socorristas, quienes determinaron que las heridas eran superficiales y no requerían traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Ante elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, la joven refirió que la situación estaba relacionada con el conflicto que mantiene con su madre, a quien señaló de impedirle tener novio y relacionarse con amigos.

Recomendaciones para la familia

Tras tomar conocimiento del caso, las autoridades recomendaron a los familiares buscar atención especializada para la joven, con el propósito de prevenir una nueva situación de riesgo.