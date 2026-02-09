Operativo federal en Piedras Negras deja seis detenidos y aseguramiento de droga

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales culminó con la detención de seis personas y el aseguramiento de narcóticos, equipo de pesaje y dispositivos de vigilancia, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en la región norte de Coahuila.

La intervención fue realizada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, tras el cumplimiento de una orden técnica de investigación en distintos puntos del municipio.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con autoridades locales y federales

Como resultado de la acción, las corporaciones aseguraron cerca de 100 gramos de marihuana y aproximadamente 60 gramos de metanfetamina, conocida como "cristal", así como una báscula presuntamente utilizada para el pesaje de las sustancias ilícitas.

Las fuerzas de seguridad aseguraron cerca de 100 gramos de marihuana

Entre los objetos incautados también se localizó una cámara de videovigilancia que, de acuerdo con informes preliminares, habría sido empleada para monitorear la zona donde se realizaban actividades ilegales.

Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes

Las seis personas detenidas, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el operativo se desarrolló conforme a los protocolos legales vigentes y con pleno respeto a los derechos humanos, reiterando el compromiso de las instituciones federales para combatir la delincuencia, preservar el orden y garantizar la seguridad de la ciudadanía en Coahuila.