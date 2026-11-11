Joven ingiere pastillas y es hospitalizada en estado grave

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una estudiante de 21 años fue hospitalizada en estado grave tras ingerir diversos medicamentos controlados, en un hecho registrado durante las primeras horas de este miércoles en Piedras Negras.

Estado de salud de la joven

La joven, identificada como Ashley Georgina N., fue ingresada al Hospital General de Zona Número 11 del IMSS, luego de que familiares la encontraran inconsciente en una habitación de su vivienda, ubicada en la calle Progreso, en la colonia Buena Vista Sur.

De acuerdo con la versión proporcionada por sus familiares, al acudir a buscarla a su cuarto, descubrieron que no respondía y encontraron varios frascos de medicamentos a un costado de ella, por lo que decidieron trasladarla de inmediato al hospital.

El personal médico le brindó atención; sin embargo, su estado de salud fue reportado como grave debido a la cantidad y variedad de sustancias que habría ingerido.

Familiares señalaron que la joven cursa una licenciatura y que presuntamente enfrenta un cuadro de depresión, aunque esta condición no fue confirmada mediante un diagnóstico médico en la información disponible.

Recomendaciones de atención

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y recomendaron a sus familiares buscar atención especializada para la joven, con el propósito de prevenir nuevos episodios de riesgo.