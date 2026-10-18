Muere taxista tras chocar en bulevar República

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un taxista de 26 años perdió la vida la noche del sábado, luego de sufrir un presunto problema cardíaco mientras conducía por el bulevar República, lo que provocó que perdiera el control de su unidad y chocara frente a City Club, en el fraccionamiento Residencial El Lago.

Identificación de la víctima

El fallecido fue identificado como Ángel Torres de la Rosa, quien conducía un Nissan Versa de la línea Premier y trasladaba a una familia, incluidos dos menores de edad, al momento del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor impactó contra el camellón central, cruzó hacia los carriles contrarios y terminó frente al estacionamiento del centro comercial.

Respuesta de servicios de emergencia

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar tras el reporte de emergencia, pero confirmaron que el taxista ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos tomaron conocimiento de los hechos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar las causas exactas de la muerte.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público como parte de las investigaciones. La posible causa cardíaca del fallecimiento deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.