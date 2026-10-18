Vinculan a menor por lesiones tras atropellar a joven en reversa

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un juez vinculó a proceso a Luis Ángel N., de 17 años, por el delito de lesiones, luego de que presuntamente atropelló a otro adolescente en el estacionamiento de una plaza comercial de Piedras Negras.

Detalles del accidente

Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes en un establecimiento ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar, en el sector Las Fuentes, donde el joven conducía una camioneta Jeep Cherokee con placas de Texas.

De acuerdo con los antecedentes del caso, al maniobrar en reversa sin tomar las precauciones necesarias, el conductor prensó contra una luminaria a Héctor Javier, de 16 años.

El lesionado sufrió fracturas en el brazo y el pie derechos, por lo que fue trasladado al Hospital General de Zona 11 del IMSS.

Su estado de salud fue reportado como estable y, aunque se encuentra fuera de peligro, deberá someterse a terapia de recuperación. Tras su detención, el caso fue turnado ante la autoridad judicial.

Proceso judicial del menor

Debido a que el señalado es menor de edad, el plazo constitucional para resolver su situación jurídica fue de 36 horas. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba ante el juez, quien consideró que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por las lesiones ocasionadas al adolescente.