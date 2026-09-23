Recupera su libertad joven que chocó tres vehículos tras conducir ebrio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Raúl N, de 19 años, recuperó su libertad luego de llegar a un convenio para reparar los daños y cubrir los gastos médicos derivados de un accidente ocurrido durante el fin de semana.

El joven protagonizó una persecución policiaca tras conducir en estado de ebriedad y chocar contra tres vehículos en Piedras Negras, informó Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.

¿Cómo ocurrió la persecución?

De acuerdo con el funcionario, al tratarse de delitos que permiten esta salida conforme a la ley, Raúl N pudo quedar en libertad bajo las reservas de ley, mientras cumple con las obligaciones establecidas en el acuerdo.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Periodistas y avenida 16 de Septiembre, donde el conductor impactó tres vehículos antes de ser detenido tras la persecución policiaca.

Detalles del acuerdo y consecuencias

Gómez Rodríguez señaló que, una vez cubierto el pago total de los daños a las personas afectadas, podrá concluirse la carpeta de investigación correspondiente.