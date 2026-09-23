Detienen a mujer acusada de herir con un cuchillo a su pareja en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer de 45 años quedó a disposición del Ministerio Público luego de ser detenida por presuntamente herir con un cuchillo a su pareja durante una discusión ocurrida en una vivienda de la colonia 24 de Agosto.

La persona afectada, cuya identidad no fue proporcionada, sufrió una lesión en uno de los brazos y solicitó auxilio a través del Sistema de Emergencias 911. De acuerdo con la información preliminar, su estado de salud fue reportado como estable y las heridas no ponen en riesgo su vida.

La discusión y la detención

El reporte movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes acudieron al domicilio y detuvieron a Nora Verónica N., de 45 años.

La mujer fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existe responsabilidad por el delito de violencia familiar.

Investigación en curso

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que el hombre presentó una denuncia formal y que el Ministerio Público analiza los datos reunidos para definir la situación jurídica de la detenida dentro del plazo constitucional de hasta 48 horas.

Hasta el momento, la autoridad no ha establecido oficialmente el motivo de la discusión, por lo que no se ha confirmado que el incidente estuviera relacionado con celos.

La investigación permanece abierta. Nora Verónica N. conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.