Riña entre amigas en Piedras Negras deja a mujer con lesiones en cabeza y cuerpo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer de 31 años fue atendida en la Clínica 79 del IMSS luego de presentar lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo, presuntamente ocasionadas durante una riña con una amiga.

Yessica Barrientos Muñoz ingresó al hospital durante la mañana de este martes, después de comenzar a sentirse mal por las lesiones que, de acuerdo con su declaración ante agentes de la Agencia de Investigación Criminal, sufrió el sábado pasado durante una reunión en la colonia Villa Real.

La afectada señaló que se encontraba con varias amigas y que, debido a que estaba bajo los efectos del alcohol, comenzó una discusión con Rubí Chaires, quien posteriormente presuntamente la golpeó con un objeto que no pudo identificar.

Tras la agresión, Yessica decidió retirarse del lugar y no acudió de inmediato a recibir atención médica. Fue hasta este martes cuando su estado de salud la llevó a buscar asistencia en la Clínica 79.

El coordinador de los Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que agentes de investigación acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y entrevistar a la mujer lesionada.

Precisó que el Ministerio Público solicitó al médico legista realizar la certificación médica correspondiente. De manera preliminar, la víctima fue reportada estable y sin lesiones consideradas de gravedad; sin embargo, será el dictamen médico el que determine con precisión sus condiciones.

Gómez Rodríguez indicó que la autoridad está a la espera de que la afectada presente la denuncia formal para continuar con las investigaciones y establecer cómo ocurrieron los hechos.