PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con el propósito de mejorar la infraestructura educativa y ofrecer espacios adecuados para las actividades escolares, inició oficialmente el proyecto de construcción de una techumbre en la secundaria Rogelio Montemayor, en Piedras Negras.

Mejoras en la infraestructura educativa

Franco González Treviño, coordinador de Mejora del Gobierno del Estado, destacó que esta obra forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las condiciones de los planteles educativos y brindar mejores herramientas a los estudiantes.

Señaló que el proyecto permitirá que los alumnos cuenten con un espacio adecuado para desarrollar actividades académicas, deportivas y cívicas, además de facilitar su formación en mejores condiciones.

"Estamos muy contentos de estar aquí en la secundaria Rogelio Montemayor, dando el arranque oficial a esta techumbre, que en los próximos meses será una realidad. Vemos a los jóvenes entusiastas, buscando y preparándose para un mejor futuro", expresó. El funcionario destacó que el Gobierno del Estado contempla la construcción de más de 100 techumbres en diferentes planteles de Coahuila, de las cuales 15 corresponden a Piedras Negras.

Compromiso del Gobierno del Estado

Añadió que se continuará trabajando en el mejoramiento de la infraestructura escolar, con el objetivo de que los estudiantes cuenten con instalaciones funcionales y espacios que favorezcan su desarrollo.

Finalmente, reiteró que las acciones en materia educativa forman parte de la estrategia estatal para fortalecer los planteles y contribuir a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.