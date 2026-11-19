PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Luego de permanecer seis meses fuera de operación, el tren de pavimentación del Municipio reanudaría sus trabajos en los próximos días;

sin embargo, el director de Obras Públicas, Gibrán Gonzáles, no estableció una fecha concreta para el regreso de la maquinaria ni presentó un programa para atender el deterioro de las vialidades.

Mantenimiento y Preparativos para la Reactivación

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el funcionario explicó que el equipo recibió mantenimiento durante la presente semana, mientras que las lluvias también retrasaron el suministro de asfalto, factores que postergaron su reactivación.

Aunque aseguró que el regreso de la maquinaria está próximo y que ocurrirá "en unos días", evitó precisar cuándo comenzarán nuevamente los trabajos de pavimentación. Para lo que resta del año, Gonzáles anunció una meta de aproximadamente 8 mil metros cuadrados de pavimentación en los sectores CROC, Malvinas, Doña Irma y el ejido.

Detalló que en la colonia CROC se contempla retirar la carpeta asfáltica existente, realizar trabajos de nivelación y colocar nuevo pavimento, debido a que existen zonas bajas donde el agua llega a introducirse en las viviendas durante las lluvias.

El nuevo anuncio ocurre después de que el pasado 11 de noviembre el alcalde asegurara que el tren de pavimentación regresaría a trabajar durante esa misma semana.

Proyectos de Pavimentación en Sectores Específicos

No obstante, siete días después, el director de Obras Públicas volvió a posponer la fecha y sostuvo que la maquinaria estaría nuevamente en funcionamiento "en unos días", sin establecer un plazo específico.

Hasta ahora, el Municipio únicamente ha dado a conocer los sectores contemplados en la meta de pavimentación para el cierre del año, sin presentar un calendario detallado de ejecución ni un programa específico para reparar los socavones y los daños que presentan algunas de las principales avenidas de la ciudad.