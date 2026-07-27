Joven resulta lesionada tras estrellarse contra torre de la CFE en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una maniobra para evitar un presunto choque terminó en un accidente que dejó a una joven lesionada y provocó daños materiales de consideración sobre el bulevar Manuel Pérez Treviño, en Piedras Negras.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió a la altura de la colonia Don Antonio, donde Karla N conducía un automóvil Chrysler color gris. Según la versión que proporcionó a las autoridades, otro vehículo invadió repentinamente su trayectoria, obligándola a realizar una maniobra evasiva.

Detalles del impacto

La conductora perdió el control de la unidad, salió de la superficie de rodamiento y cruzó hacia el camellón central, donde el automóvil terminó estrellándose contra una torre metálica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Acciones de la autoridad

El impacto ocasionó severos daños en el vehículo y afectaciones a la estructura. Paramédicos acudieron al sitio para valorar a la automovilista, quien presentó golpes en distintas partes del cuerpo. Su estado de salud no fue reportado como grave; sin embargo, sería sometida a una revisión médica para descartar lesiones de mayor consideración y, de ser necesario, trasladarla a un hospital.

Agentes de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y recabaron la información necesaria para integrar el informe del accidente. El expediente será remitido al Ministerio Público especializado en Asuntos Viales, autoridad que determinará el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados.