Joven sobrevive a caída en Paseo del Río de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una joven de 22 años sobrevivió a una caída de varios metros en el Paseo del Río, luego de que el mecate con el que intentaba quitarse la vida se reventara cuando se arrojó desde un barandal.

El hecho ocurrió la noche del lunes en la zona Centro de Piedras Negras, hasta donde acudieron elementos de Bomberos para auxiliar a Jacqueline Abigail N, quien resultó con algunas fracturas tras la caída.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con los primeros reportes, la joven llegó al Paseo del Río con un mecate, lo ató a uno de los barandales y posteriormente se dejó caer al vacío. Sin embargo, el peso de la joven provocó que el mecate se rompiera, por lo que la caída no tuvo el desenlace que aparentemente buscaba.

Socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente la trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde quedó bajo atención médica por las lesiones que sufrió.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron para tomar conocimiento del caso y entrevistaron a familiares de la joven. Los familiares señalaron que Jacqueline Abigail había salido de su domicilio desde la tarde y que, al no localizarla, comenzaron a buscarla. Fue hasta que recibieron una llamada cuando se enteraron de que había sido encontrada en el Paseo del Río.

¿Qué motivó el intento de suicidio?

Hasta el momento, los familiares dijeron desconocer qué habría llevado a la joven a intentar quitarse la vida.