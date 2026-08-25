Suma casino Kickapoo nueva falsa alarma de bomba

EAGLE PASS, TEXAS. - Una nueva amenaza de bomba, que posteriormente fue descartada como falsa, fue reportada durante la mañana del lunes en las instalaciones del Kickapoo Lucky Eagle Casino, ubicado en la reservación indígena al sur del condado de Maverick.

Acciones de la autoridad

El reporte fue atendido por elementos de la Policía Tribal Kickapoo, quienes realizaron las acciones correspondientes para verificar la situación.

En un comunicado, la administración del casino informó que se tomaron todas las medidas necesarias para atender la amenaza y garantizar la seguridad en las instalaciones.

Luego de la revisión, las autoridades determinaron que se trataba de una amenaza falsa. La administración señaló que mantendrá el monitoreo de la situación y las medidas de seguridad para proteger a clientes y personal.

"Continuaremos monitoreando la situación y garantizando la seguridad de nuestros clientes. La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad y agradecemos la cooperación y comprensión de todos", indicó el comunicado.

Detalles confirmados

Con este incidente suman tres falsas amenazas de bomba registradas en el Kickapoo Lucky Eagle Casino durante este verano. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas o sobre la identidad de quien habría realizado la amenaza.