Juez libera a padrastro abusador de Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. -Un juez decidió otorgar el beneficio de la libertad a Jesús Rodolfo "N", acusado de abusar sexualmente de su hijastra menor de edad en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras. La determinación se tomó durante la audiencia inicial, según informó el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

El juez impuso medidas cautelares que incluyen la presentación periódica semanal para firmar, la prohibición de acercarse a la víctima y la posibilidad de reaprehensión si incumple dichas condiciones.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las investigaciones continúan abiertas y se siguen integrando elementos para el caso, con el objetivo de determinar la responsabilidad del imputado.