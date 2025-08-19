Liberan a detenidos en cateos recientes con medidas cautelares en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Los detenidos durante los cateos efectuados en distintas colonias de Piedras Negras en los últimos días fueron liberados bajo reservas de ley y sujetos a medidas de control judicial, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.
Uno de los casos corresponde a Roberto N., de 50 años, quien fue arrestado en la colonia División del Norte en posesión de metanfetaminas y marihuana. El individuo deberá presentarse semanalmente a firmar ante el Ministerio Público como parte de su libertad condicional.
Asimismo, la pareja conformada por Valeria N., de 31 años, y Sergio Francisco N., de 20, que había sido detenida en la colonia Cumbres, obtuvo la suspensión condicional del proceso. Esta medida fue otorgada tras solicitud de su abogado defensor, aunque queda sujeta a medidas cautelares. En caso de incumplimiento, ambos podrían ser reaprehendidos.
Por el momento, las indagatorias ministeriales siguen activas en torno al decomiso de droga, con el objetivo de esclarecer su procedencia y detectar posibles redes de distribución, concluyó Gómez Rodríguez.