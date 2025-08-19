Liberan a detenidos en cateos recientes con medidas cautelares en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Los detenidos durante los cateos efectuados en distintas colonias de Piedras Negras en los últimos días fueron liberados bajo reservas de ley y sujetos a medidas de control judicial , informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez .

Uno de los casos corresponde a Roberto N. , de 50 años , quien fue arrestado en la colonia División del Norte en posesión de metanfetaminas y marihuana . El individuo deberá presentarse semanalmente a firmar ante el Ministerio Público como parte de su libertad condicional.

Asimismo, la pareja conformada por Valeria N. , de 31 años , y Sergio Francisco N. , de 20 , que había sido detenida en la colonia Cumbres , obtuvo la suspensión condicional del proceso . Esta medida fue otorgada tras solicitud de su abogado defensor , aunque queda sujeta a medidas cautelares . En caso de incumplimiento, ambos podrían ser reaprehendidos .