Lo detienen por abuso de hijastra de 7 años

Iván N. de 41 años fue arrestado al contar con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual cometido en agravio de su hijastra de 7 años, los hechos se suscitaron en el mes de marzo en la colonia Cumbres.

La Fiscalía General del Estado informó que fue detenido un hombre el cual era buscado por parte de la policía.

Indicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron ubicarlo y arrestarlo cuando acudió al edificio del estado situado sobre el bulevar República.

Señaló que se logró cumplimentar la orden de aprehensión en base a una denuncia formalizada meses atrás.

Comentó que el delito es abuso sexual y fue cometido en agravio de una menor de tan solo 7 años, la cual es hijastra del presunto responsable.

Refirió que los hechos se suscitaron en el mes de marzo en un domicilio situado sobre la calle Tarahumara en la colonia Cumbres.

Argumentó que la pequeña señaló directamente a su padrastro como ser quien le hizo tocamientos cometiendo el abuso sexual.

Manifestó que el presunto responsable sería presentado ante un juez de control para iniciar un proceso judicial en su contra.

Mencionó que existe también un señalamiento en contra del hijo del detenido quien es hermanastro de la víctima por tener participación en dicho delito.

Agregó que se formulará la imputación en la audiencia inicial en busca de que sea vinculado a proceso por parte de un juez de control.