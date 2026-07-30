Prepara Jurisdicción Sanitaria nueva Brigada Integral de Salud Animal tras atender a 146 mascotas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 01 prepara una nueva edición de la Brigada Integral de la Salud Animal (BISA), luego de que la jornada realizada en el municipio de Allende brindó atención gratuita a 146 perros y gatos.

Priscilla Hernández López, coordinadora de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que el objetivo de estas brigadas es prevenir enfermedades que pueden transmitirse entre los animales de compañía y reducir riesgos para la salud pública, mediante acciones de medicina preventiva y orientación a los propietarios.

Destacó la respuesta de la ciudadanía y la participación de dueños responsables que acudieron con sus mascotas para recibir los distintos servicios.

La importancia de la atención veterinaria gratuita

Explicó que la brigada se integra por cinco módulos de atención, en los que se revisa a los animales para detectar la presencia de garrapatas, pulgas u otros factores de riesgo, además de aplicar desparasitación externa.

Asimismo, se aplica la vacuna antirrábica, se realiza una revisión clínica para descartar heridas o lesiones y se ofrece orientación a los propietarios sobre el cuidado responsable de sus mascotas.

Próxima jornada de salud animal en Nava

Hernández López adelantó que la siguiente jornada de la BISA se proyecta para el municipio de Nava, aunque la fecha, el horario y la sede se darán a conocer una vez que la organización quede concluida.

"Lo importante es que la población pueda beneficiarse de todos estos servicios, que son completamente gratuitos. Es una iniciativa de gran impacto, ya que, de manera particular, estas acciones representan un costo para las familias", señaló.

La funcionaria agregó que durante la brigada también se entrega a los propietarios una cartilla para llevar el control de la vacunación y de los servicios recibidos por sus mascotas, además de una placa que acredita la aplicación de la vacuna antirrábica.