Identifican y localizan a probable responsable de atropellamiento mortal en la carretera 57

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia de la Región Norte Uno localizó al probable responsable del atropellamiento en el que murió Víctor Manuel Ruiz Niño, de 28 años, ocurrido días atrás sobre la carretera 57, en las inmediaciones de Nava y Villa Unión.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, informó que el señalado ya fue presentado ante la representación social, donde continúan las diligencias relacionadas con el caso y se mantienen conversaciones para determinar lo correspondiente a la reparación del daño.

El funcionario explicó que, tras las investigaciones realizadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, fue posible establecer la identidad y ubicación de la persona que habría participado en el hecho.

Detalles confirmados

El caso corresponde al fallecimiento de Ruiz Niño, quien inicialmente permaneció como desconocido luego de ser localizado sin documentos de identificación.

Días después del accidente, los agentes lograron ubicar a los padres del joven, quienes acudieron al Servicio Médico Forense de Piedras Negras y confirmaron que se trataba de su hijo, luego de que no regresara a su domicilio.

Con la identificación de la víctima y la localización del probable responsable, la Fiscalía continúa con las actuaciones ministeriales para definir la situación jurídica correspondiente y atender lo relativo a la reparación del daño.