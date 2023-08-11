Localizan muerto a septuagenario

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Derivado de un reporte realizado por vecinos que percibían fétidos olores saliendo de un domicilio sobre la calle Hacienda del Rosario en la colonia Hacienda la Luna, fue como elementos de la Fiscalía General del Estado encontraron el cuerpo de un hombre en estado de putrefacción.

Cabe destacar que de acuerdo al peritaje y el estado de descomposición en el que fue encontrado, el masculino, identificado como Alfonso Rojas de 72 años, pudiera haber fallecido hace dos o tres días.

Personal del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo para realizar la autopsia que por ley corresponde y determinar las causas del deceso.