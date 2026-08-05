Regidor convoca a manifestación por desabasto de agua en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El regidor Juan Carlos Hernández anunció que convocará a una manifestación ciudadana para exigir soluciones al desabasto de agua potable en Piedras Negras, al sostener que el servicio se ha deteriorado desde que el Ayuntamiento asumió el control operativo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) hace tres meses.

El edil afirmó que la transición del organismo operador a la administración municipal no ha generado los resultados anunciados y aseguró que numerosas familias continúan sin acceso regular al agua potable en plena temporada de altas temperaturas.

Asimismo, cuestionó la actuación de los regidores que promovieron la salida del anterior gerente de SIMAS y señaló que, pese a las fallas actuales en el servicio, no han fijado una postura pública.

"Vemos esto como un verdadero problema. Mi pregunta es: ¿dónde están los regidores que hicieron todo lo posible para que saliera el gerente anterior porque, según ellos, no daba resultados? Si bien es cierto que ya no está, también es cierto que las promesas del alcalde Jacobo Rodríguez no se han cumplido", expresó.

Hernández recordó que el alcalde Jacobo Rodríguez había asegurado que la problemática del suministro de agua quedaría resuelta en un plazo de 45 días; sin embargo, afirmó que las interrupciones en el servicio persisten e incluso se han intensificado.

El regidor informó que durante esta semana dará a conocer la fecha y los detalles de la manifestación e invitó a la ciudadanía afectada a participar, llevando documentación que respalde la falta del suministro en sus domicilios.

"Estoy haciendo un sondeo entre la gente que ha estado llegando y la mayoría dice que no tiene agua; algunos tienen una semana sin el servicio. Hay quienes la necesitan para consumo, otros para asearse y otros para lo más básico, como el sanitario. Por eso hago un exhorto a toda la ciudadanía para que se manifieste y demuestre el descontento generalizado que existe", señaló.