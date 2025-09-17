Show fallido de drones costará 700 mil pesos: empresa reembolsará a Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde Jacobo Rodríguez informó que la empresa Space Drone Show reembolsará al Municipio la cantidad de 700 mil pesos, como lo estipula el contrato en caso de fallas en el servicio, luego del fracaso del espectáculo de drones durante la noche del 15 de septiembre.

Durante su conferencia matutina, el edil confirmó que la empresa asumió la responsabilidad por lo ocurrido y, además del reembolso, se comprometió a ofrecer un nuevo show "en grande" en una fecha aún por definir.

"Se va a regresar el dinero, son 700 mil pesos, y la empresa también se comprometió a volver con un espectáculo a la altura", señaló Rodríguez González, al referirse a lo que sería uno de los principales atractivos de los festejos patrios.

El evento se volvió tendencia nacional tras la interrupción del show de luces, aunque el alcalde minimizó el impacto social:

"De nueva cuenta Piedras Negras se volvió viral, pero no tenemos quejas en redes sociales", aseguró.

Aunque el espectáculo incompleto generó comentarios y memes en redes sociales, Rodríguez descartó una reacción negativa generalizada por parte de la ciudadanía.