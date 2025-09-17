CECATI 111 rinde cuentas y destaca eficiencia del 91.8% en ciclo escolar 2024-2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Como parte del programa nacional de transparencia y combate a la corrupción, el CECATI 111 en Piedras Negras presentó su informe de labores y rendición de cuentas correspondiente al ciclo escolar 2024-2025.

La maestra Thelma Guadalupe de la Torre Arzola, responsable de las funciones de dirección del plantel, dio a conocer los principales indicadores académicos, financieros y operativos del ciclo concluido.

El informe incluyó información detallada sobre el uso de recursos humanos, materiales y financieros, así como las actividades formativas, socioculturales, deportivas y de capacitación realizadas con los estudiantes.

Durante su intervención, De la Torre Arzola destacó una matrícula total de 2,285 alumnos, de los cuales 2,099 fueron acreditados, logrando una eficiencia terminal del 91.8%. Se reportaron 154 no acreditados, 32 casos de abandono escolar y la inclusión de 7 personas con discapacidad.

En cuanto a la oferta educativa, se impartieron 163 cursos:

98 cursos de extensión con 1,693 estudiantes inscritos

64 cursos regulares con 575 alumnos

1 curso C.A.E. con 17 participantes

La directora también resaltó la participación equitativa de género, con 1,331 mujeres y 954 hombres inscritos.

Al finalizar el informe, se hizo una invitación abierta a la comunidad para inscribirse en alguno de los talleres actualmente disponibles, entre los que destacan:

Administración, Contabilidad Fiscal, Asistencia Ejecutiva, Auxiliar de Enfermería, Estilismo, Informática, Mantenimiento Industrial, Electromecánica Automotriz, Refrigeración, Soldadura, Electricidad, Soporte Técnico y Lengua Inglesa, entre otros.