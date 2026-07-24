Piedras Negras sigue entre las ciudades más seguras del país, pese a ligero aumento en percepción de inseguridad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Piedras Negras se mantuvo como la segunda ciudad con menor percepción de inseguridad del país, aunque el porcentaje de habitantes que dijeron sentirse inseguros aumentó respecto a la medición anterior, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El levantamiento, realizado del 22 de mayo al 12 de junio, reportó que el 13.9 por ciento de la población de Piedras Negras manifestó sentirse insegura, un punto porcentual más que el 12.9 por ciento registrado en el trimestre previo.

Aumento en la percepción de inseguridad

El primer lugar nacional lo conservó San Pedro Garza García, Nuevo León, donde la percepción de inseguridad también aumentó, al pasar de 4.4 a 10.6 por ciento entre ambas mediciones.

En la tercera posición se ubicaron San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y Saltillo, Coahuila, ambas con 16.9 por ciento. Les siguieron la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 17.4 por ciento, y Torreón, Coahuila, con 22.5 por ciento.

Comparativa con otras ciudades

Pese al incremento registrado, Piedras Negras conservó el primer lugar estatal en percepción de seguridad y se mantuvo entre las ciudades con mejores indicadores del país. Asimismo, Coahuila colocó a tres de sus municipios entre los cinco mejor evaluados por la ENSU en este rubro.