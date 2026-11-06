Concluye FAMUN búsqueda de restos óseos con cuatro zonas positivas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La jornada de búsqueda realizada durante una semana en la zona de un arroyo y un ducto concluyó con el hallazgo de indicios óseos en cuatro de las nueve trincheras excavadas, informó Humberto Morales, coordinador del área de búsqueda de Familias Unidas.

El representante del colectivo explicó que los trabajos incluyeron dos días de prospección y tres de actividades en campo, durante los cuales se intervino un tramo de 27 metros al interior del ducto, con participación de personal del Centro Regional de Identificación Humana y de integrantes de Familias Unidas.

Hallazgos de Restos Óseos

En ese espacio también se localizaron indicios óseos, mientras que en la zona terrestre se excavaron nueve trincheras, cuatro de las cuales resultaron positivas.

Morales señaló que aún no se cuenta con el número definitivo de restos recuperados ni con la clasificación de cuáles corresponden a origen humano, información que deberá proporcionar la Fiscalía General del Estado una vez concluidos los análisis correspondientes.

Respecto a los hallazgos anteriores, el coordinador indicó que los estudios antropológicos y forenses permitieron establecer, de manera preliminar, que algunos restos corresponden a una persona del sexo masculino, de entre 18 y 30 años de edad y con una estatura estimada de entre 1.50 y 1.60 metros.

Añadió que el análisis antropológico estableció una temporalidad aproximada de descomposición de entre tres meses y tres años. Por ello, se solicitó confrontar la información con los reportes de hombres desaparecidos durante ese periodo y realizar los estudios genéticos para determinar si existe alguna coincidencia.

El representante del colectivo aclaró que la referencia inicial a una posible víctima femenina surgió por el hallazgo de documentos en el área; sin embargo, esa línea fue descartada luego de localizar a la persona titular de dichos documentos y entregárselos.

Análisis y Comparación de Restos

Sobre la posibilidad de que los indicios encontrados durante esta última jornada correspondan a la misma persona identificada preliminarmente, Morales explicó que deberán enviarse a Saltillo para su análisis y comparación con los restos previamente recuperados.

Finalmente, señaló que la dispersión de los indicios en el terreno dificulta establecer cómo llegaron hasta ese sitio, por lo que será necesario esperar los resultados periciales para determinar si se trata de una o más personas y definir si se requieren nuevas jornadas de búsqueda en el área o en otros puntos del arroyo.