Vinculan a menores por crimen y envían a cuatro a centro juvenil

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Cuatro adolescentes menores de 15 años fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un grupo delincuencial de Nuevo Laredo, por lo que fueron trasladados al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, en Saltillo, Coahuila.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que durante la audiencia se presentaron elementos suficientes para que un juez determinara sujetarlos a proceso.

Como parte de la resolución judicial, los menores permanecerán internados durante al menos un mes, periodo establecido para el cierre de la investigación complementaria.

Detención de adultos involucrados

En el mismo caso, Juan Antonio N, de 47 años, y su esposa, Norma Leticia N, de 31, continúan a la espera de su audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.

Rodríguez Ríos agregó que las investigaciones también buscan establecer si los detenidos tienen relación con otros hechos delictivos que ya son materia de distintas carpetas de investigación.

De confirmarse esos vínculos, podrían enfrentar nuevos procesos penales, precisó el delegado.