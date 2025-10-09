Pareja es enviada al penal tras ser acusada de retener a una mujer en Los Espejos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades judiciales vincularon a proceso a una pareja por su presunta responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad, luego de que una mujer denunciara haber sido retenida en una vivienda de la colonia Los Espejos, en esta ciudad.

Los detenidos, identificados como Ángel y Jazmín N., permanecerán bajo prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario local, mientras transcurre el plazo de tres meses establecido para el cierre de la investigación complementaria.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que la víctima logró escapar del lugar donde se encontraba y solicitó ayuda, lo que permitió que elementos policiacos realizaran un operativo de rescate exitoso.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las indagatorias para definir con claridad la participación de los implicados y esclarecer completamente los hechos.