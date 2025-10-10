Retiene Menera control del SIMAS; frena Tribunal al Ayuntamiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Tribunal Federal resolvió a favor del gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera, y del Consejo que encabeza, al otorgarles la suspensión definitiva del amparo promovido tras la declaratoria de instalación irregular emitida por el Ayuntamiento de Piedras Negras. Con ello, el actual Consejo se mantiene en funciones.

Al mediodía de este jueves, el juez de Distrito determinó conceder la suspensión definitiva del amparo solicitado por Menera, lo que impide al Ayuntamiento abordar nuevamente el tema del Consejo de SIMAS en sesiones de Cabildo. La resolución frena los intentos del gobierno municipal por modificar la integración del organismo y consolida la permanencia del actual gerente y de los consejeros.

El fallo llega después de una semana en la que el propio secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, reconoció que el municipio esperaba la decisión del tribunal y que la suspensión provisional "había venido como anillo al dedo", al permitir retomar el diálogo político y "reparar lo que se rompió" tras el conflicto por el Consejo.

Sin embargo, el resultado judicial revierte el escenario que el Ayuntamiento esperaba y obliga a mantener la situación actual bajo los términos fijados por el juez federal.

En los hechos, el fallo fortalece la posición de Menera y limita la capacidad del Ayuntamiento para reconfigurar el Consejo o proponer nuevos nombramientos.

La resolución judicial marca un nuevo capítulo en la disputa política y administrativa por el SIMAS, que ha sido motivo de fricción entre autoridades municipales y el organismo operador.