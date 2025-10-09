Fiscalía prepara orden de aprehensión por abuso sexual contra niña de cinco años en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con el Centro del Empoderamiento de la Mujer, prepara la solicitud de una orden de aprehensión contra el presunto responsable de un caso de abuso sexual en agravio de una niña de cinco años, ocurrido en la colonia Vista Hermosa de esta ciudad.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la carpeta de investigación continúa activa y que se trabaja en reunir los elementos suficientes para presentar una acusación sólida ante el juez.

La víctima recibe acompañamiento psicológico por parte del área de atención a víctimas, mientras que el Centro del Empoderamiento de la Mujer y el PRONNIF realizan investigaciones al interior del núcleo familiar para determinar si el presunto agresor tiene algún vínculo directo con la menor.

"Esperamos que en los próximos días se emita el mandamiento judicial correspondiente para proceder conforme a derecho", expresó Gómez Rodríguez.