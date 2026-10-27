Aseguran más de tres kilos de metanfetamina en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Más de tres kilos de metanfetamina fueron asegurados en tres cateos realizados en menos de 12 horas en distintos sectores de Piedras Negras, donde también se localizaron objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas, informó Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia.

Las intervenciones se efectuaron entre la noche del lunes y la mañana del martes, en viviendas de las colonias Bravo, Los Olivos y San Joaquín. Aunque en los tres domicilios se encontró droga, no hubo personas detenidas, por lo que los inmuebles permanecen bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

Primer cateo en la colonia Bravo

El primer cateo se llevó a cabo la noche del lunes en la colonia Bravo, donde agentes localizaron varios envoltorios de plástico con metanfetamina, conocida como cristal, cuyo peso superó un kilogramo.

En una segunda intervención, en una vivienda de la colonia Los Olivos, las autoridades aseguraron más de un kilo de la misma sustancia, además de pipas, básculas grameras y cámaras de seguridad.

Intervención en la colonia Los Olivos

La tercera diligencia se realizó la mañana del martes en la colonia San Joaquín. En ese inmueble fueron encontrados dos envoltorios con poco más de un kilo de cristal, dos teléfonos celulares, una cámara de seguridad y casquillos calibre 9 milímetros.

Rodríguez Ríos señaló que, hasta el momento, no se han reportado detenciones derivadas de estos operativos. Añadió que los inmuebles continúan resguardados y bajo investigación, con la posibilidad de que las indagatorias permitan establecer responsabilidades y concretar detenciones posteriormente.