Detectan en Texas primer caso de gusano barrenador del ganado en casi 60 años

EAGLE PASS, TEXAS.- Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado en territorio estadounidense desde 1966, situación que ha encendido las alertas entre productores pecuarios por el riesgo de expansión de una plaga considerada altamente dañina para la industria ganadera.

El caso fue identificado en un ternero en la comunidad de La Pryor, Texas, ubicada a unos 72 kilómetros de Eagle Pass, de acuerdo con información difundida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, señaló que hasta ahora se trata de un caso aislado; sin embargo, especialistas advirtieron que una eventual propagación podría generar severas afectaciones económicas para el sector, particularmente en momentos en que el inventario bovino estadounidense registra uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas.

Estimaciones de la industria señalan que Texas podría enfrentar pérdidas cercanas a mil 800 millones de dólares en caso de que la plaga logre extenderse a otras regiones productoras.

Además, el problema podría impactar aún más los precios de la carne de res, que actualmente se encuentran en niveles históricamente elevados debido a la disminución del hato ganadero.

Como respuesta inmediata, el USDA estableció una zona de control sanitario de 20 kilómetros alrededor del área donde se detectó la infestación, restringiendo temporalmente el movimiento de animales y reforzando las labores de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades también desplegaron equipos especializados y comenzaron la liberación de moscas estériles, una estrategia biológica utilizada para interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador y evitar su dispersión.

De manera paralela, fueron enviados tratamientos veterinarios específicos al sur de Texas para fortalecer las acciones de contención y proteger a los productores de la región.

En México, donde la plaga mantiene presencia activa, las autoridades continúan implementando medidas de control sanitario. Reportes oficiales indican que desde noviembre de 2024 se han registrado más de 27 mil casos de gusano barrenador, de los cuales poco más de dos mil permanecen activos.

Como parte de la estrategia binacional para combatir la plaga, se prevé que a finales de junio entre en operación una nueva planta de producción de moscas estériles, herramienta considerada clave para reducir la población del insecto y limitar su avance en la región.