Preocupa riesgo de ruptura comercial con Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La posibilidad de que Estados Unidos abandone la lógica de un acuerdo comercial trilateral para privilegiar negociaciones individuales con México y Canadá genera preocupación entre el sector empresarial, al considerar que pondría en riesgo la estabilidad económica de la región.

Héctor Rodríguez López, comerciante local y economista, señaló que un tratado entre tres países brinda certeza al establecer reglas claras y de largo plazo para el comercio y la inversión.

Explicó que, cuando las condiciones cambian constantemente o se negocian por separado, las grandes empresas suelen aplazar proyectos de expansión por temor a perder sus inversiones.

"Cada vez observamos más señales de que los tres países no logran alcanzar consensos. Eso preocupa porque la estabilidad que ofrece un acuerdo regional es fundamental para atraer capital y generar crecimiento", indicó.

Rodríguez López recordó que comerciantes e industriales mantenían expectativas positivas ante la posibilidad de concretar un nuevo acuerdo comercial que impulsara la actividad económica y la generación de empleos.

"Esperábamos la firma de un nuevo tratado y, con ello, una recuperación económica hacia finales de 2026 o principios del próximo año", expresó.

Advirtió que, en caso de fracasar las negociaciones y no alcanzarse un acuerdo sólido de largo plazo, la economía enfrentaría al menos tres consecuencias inmediatas.

La primera sería un aumento de la incertidumbre para las empresas, que desconocerían los costos futuros de exportación e importación. La segunda, una menor creación de empleos debido al freno de nuevas inversiones productivas. Y la tercera, una posible volatilidad cambiaria que encarecería productos de consumo cotidiano al elevarse el precio del dólar.

El también comerciante concluyó que, sin un acuerdo que otorgue certidumbre a largo plazo, el panorama económico continuará siendo poco alentador para el crecimiento de los negocios y la recuperación de la inversión.