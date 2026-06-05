Activan búsqueda de hombre desaparecido en Piedras Negras; padece esquizofrenia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila emitió una ficha de localización para encontrar a Eliud Ramos Durán, de 62 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 15 de mayo en esta ciudad y cuyo paradero continúa siendo desconocido.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena, ojos color café oscuro y cabello corto negro.

Como señas particulares, presenta un tatuaje con figura de telaraña en el hombro izquierdo, otro con el logotipo del conejo Playboy en la mano izquierda y una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en la nuca, características que podrían facilitar su identificación.

La Comisión de Búsqueda informó además que Eliud Ramos Durán padece esquizofrenia, condición que incrementa la urgencia de localizarlo y garantizar su integridad física.

Al momento de su desaparición vestía una playera color rojo, shorts, sandalias y portaba un gorro con el logotipo de los Yankees.

Ante la preocupación por su ausencia, las autoridades intensificaron las acciones de búsqueda y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para compartir la ficha de localización y aportar cualquier dato que contribuya a encontrarlo.

La dependencia exhortó a quienes cuenten con información sobre su posible ubicación a comunicarse de inmediato a los teléfonos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 o 871 235 7199.

Familiares y autoridades mantienen la esperanza de obtener información que permita ubicarlo sano y salvo, por lo que reiteraron el llamado a la población para sumarse a las labores de búsqueda y difusión.