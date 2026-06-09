Activan Alerta Amber por desaparición de niño de 10 años en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una Alerta Amber para localizar al menor Armando Juárez Terrazas, de 10 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Piedras Negras.

La búsqueda de Armando Juárez

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el menor fue visto por última vez el pasado 7 de junio de 2026 en la colonia Lomas de la Villa, cuando se encontraba en compañía de su padre. Desde entonces se desconoce su paradero.

Armando es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.40 metros, tiene complexión delgada, cabello castaño oscuro y, como seña particular, presenta un diente superior frontal quebrado. Al momento de su desaparición vestía short azul, playera azul y tenis negros.

Riesgo para la integridad del menor

La Fiscalía informó que, debido a las circunstancias de su desaparición, se considera que la integridad del menor podría estar en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su ubicación. Los reportes pueden realizarse a través del número de emergencias 911, al teléfono (844) 403 87 00 o mediante los canales oficiales de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila.

Cualquier dato que contribuya a localizar a Armando Juárez Terrazas puede ser crucial para su pronta localización.