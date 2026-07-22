Investigan a adolescente por choque que terminó con camioneta dentro de una vivienda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un adolescente de 17 años fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado para Adolescentes luego de ser señalado como presunto responsable del accidente en el que una camioneta terminó incrustada en una vivienda de la colonia Mundo Nuevo, en Piedras Negras.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la autoridad cuenta con un plazo de 36 horas para resolver la situación jurídica del menor, conforme a lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Acciones de la autoridad

Explicó que la carpeta de investigación continúa en integración por el delito de daños imprudenciales y que, además de los dictámenes periciales en materia de tránsito terrestre, se realizan las valuaciones correspondientes para determinar el monto de las afectaciones ocasionadas.

El funcionario señaló que, hasta el momento, las personas afectadas no han presentado formalmente las denuncias correspondientes, entre ellas la mujer que resultó lesionada durante el percance, por lo que esos elementos aún no han sido incorporados a la investigación.

Detalles confirmados

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el menor conducía una camioneta Ford Explorer gris, la cual presuntamente tomó sin autorización. Al desplazarse por la calle Anáhuac, entre Talamantes y Manuel Acuña, manifestó que intentó esquivar a un perro que se atravesó en su camino, perdió el control del volante y se proyectó contra el domicilio.

Dentro de la vivienda se encontraba Verónica Viesca, de 52 años, quien permanecía en el área de la cocina cuando la unidad irrumpió en el inmueble. La mujer presentó una lesión en la pierna izquierda y una crisis hipertensiva provocada por el impacto y el susto, por lo que recibió atención médica en el lugar por parte de socorristas del Departamento de Bomberos.

Impacto en la comunidad

Las autoridades indicaron que, al tratarse de un delito de carácter culposo, no se descarta la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo reparatorio, aunque ello dependerá del avance de la investigación y de las denuncias que eventualmente sean presentadas.