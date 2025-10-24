Menor de 14 años es hospitalizada tras ingerir medicamentos controlados en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Una menor de 14 años fue ingresada de emergencia al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" luego de haber ingerido medicamentos controlados con aparente intención suicida, en hechos ocurridos durante los primeros minutos de este viernes en la colonia Periodistas.

De acuerdo con el reporte médico, la adolescente, identificada como Marleth "N", fue atendida de inmediato por personal del área de urgencias, quienes le realizaron un lavado gástrico. Minutos después, su estado de salud fue reportado como estable.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y entrevistaron a los familiares, quienes informaron que la jovencita había tenido una discusión con su madre antes de encerrarse en su habitación. Al buscarla más tarde, la localizaron inconsciente y la trasladaron rápidamente al hospital para recibir atención médica.

Las autoridades precisaron que no se configura ningún delito en este hecho; sin embargo, se dio vista a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), a fin de que dé seguimiento a la situación del entorno familiar y brinde el acompañamiento necesario.