Descuentos del 50% en licencias de conducir durante el Buen Fin en Coahuila

Descuentos del 50 por ciento en licencias de conducir y estímulos para regularizar adeudos de control vehicular ofrecerá el Gobierno de Coahuila durante el Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, informó Héctor Miguel García Figueroa, administrador local de Rentas.

El funcionario explicó que, durante esos cinco días, se aplicará un descuento del 50 por ciento en el trámite de licencias de conducir particulares y de transporte público, tanto de primera vez como en renovación, en las modalidades de dos y cuatro años. La promoción no incluirá las licencias para motociclistas.

Descuentos en Licencias de Conducir

En materia de control vehicular, quienes tengan pendiente el pago correspondiente a 2026 podrán cubrir los recargos y actualizaciones generados hasta la fecha con un peso, además del importe del ejercicio en curso.

Para los contribuyentes con adeudos de 2025 y años anteriores, se ofrecerá la posibilidad de regularizar esos ejercicios mediante un pago de 3,999 pesos.

Quienes también deseen cubrir 2026 podrán hacerlo con el estímulo de un peso en recargos y actualizaciones. García Figueroa aclaró que los contribuyentes podrán pagar únicamente los adeudos hasta 2025 y dejar pendiente el ejercicio 2026.

Regularización de Adeudos de Control Vehicular

Sin embargo, advirtió que, una vez concluido el Buen Fin, los recargos volverán a aplicarse de manera normal. Añadió que quienes tengan adeudos de 2025 o anteriores deberán acudir a las oficinas de Recaudación para recibir los nuevos valores y placas, mediante la entrega de las que actualmente tienen.

En cambio, quienes únicamente deban 2026 podrán consultar, imprimir y pagar su estado de cuenta a través de la plataforma Paga Fácil. Las oficinas de Recaudación permanecerán abiertas del viernes 13 al martes 17 de noviembre, incluidos el sábado, domingo y lunes inhábil, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Los módulos externos también operarán de 9:00 a 16:00 horas durante los días hábiles. El administrador local de Rentas precisó que los recibos impresos durante la campaña tendrán vigencia hasta el 30 de noviembre, por lo que los contribuyentes contarán con algunos días adicionales para realizar el pago.

Finalmente, llamó a la población a aprovechar los estímulos y acudir a las oficinas de Recaudación o utilizar los medios digitales disponibles, según el tipo de adeudo que mantengan.