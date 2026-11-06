Atiende Secretaría de Medio Ambiente osezna encontrada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La osezna de aproximadamente ocho meses que fue localizada en Piedras Negras y trasladada al Museo del Desierto, en Saltillo, no presenta signos evidentes de maltrato ni mutilación, de acuerdo con la valoración médica realizada por especialistas, informó la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

En un comunicado fechado el 5 de noviembre, la dependencia estatal detalló que el ejemplar fue reportado el domingo 1 de noviembre, por lo que se coordinó con Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras para realizar su traslado y resguardo inicial.

Proceso de Rescate y Atención

Alrededor de las 13:45 horas de ese día, la osezna quedó bajo resguardo en las instalaciones de Protección Civil, donde personal de la Secretaría verificó que contara con hidratación, alimentación y condiciones adecuadas.

Posteriormente, el lunes 2 de noviembre se acondicionó el espacio que ocuparía en el Museo del Desierto y se notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para las investigaciones correspondientes.

El martes 3 de noviembre, personal especializado en atención de osos realizó el traslado del ejemplar a Saltillo, donde quedó bajo resguardo del Museo del Desierto. La dependencia estatal indicó que, durante la revisión física, el personal médico no encontró señales evidentes de maltrato ni mutilación.

Precisó que la osezna conservaba sus garras completas y presentaba una dentadura acorde con su edad. Ante los señalamientos difundidos sobre una posible mutilación dental y de las garras, la Secretaría solicitó también la valoración de un médico veterinario externo, especialista en fauna silvestre, para contar con una opinión complementaria.

Estado de Salud de la Osezna

La dependencia recordó que el oso negro es una especie protegida e incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que también se dio intervención a la Profepa, autoridad federal competente en materia de protección de la vida silvestre.

La osezna permanecerá en el Museo del Desierto, donde recibirá atención médica y cuidados especializados. Por su edad, actualmente no es viable liberarla en el medio silvestre, debido a que requiere protección, alimentación y seguimiento para completar su desarrollo.