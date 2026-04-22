Realizan cateos simultáneos en colonia Acoros II de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, realizaron tres cateos simultáneos en la colonia Acoros II, como parte de acciones de investigación autorizadas por la autoridad judicial.

Los operativos se llevaron a cabo en domicilios ubicados sobre la calle Guanacastle, marcados con los números 2231 y 2223, donde se registró una fuerte movilización de fuerzas de seguridad.

Acciones de la autoridad

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía de Investigación Criminal y Policía Estatal, quienes acordonaron el sector para dar cumplimiento a las órdenes de cateo previamente solicitadas.

Durante las diligencias, las autoridades mantuvieron resguardo perimetral en la zona, mientras personal ministerial realizaba las inspecciones correspondientes al interior de los inmuebles.

Detalles confirmados

De manera extraoficial, familiares de uno de los involucrados señalaron que uno de los habitantes del domicilio intervenido se encontraba laborando en la empresa Ferromex al momento de los hechos.