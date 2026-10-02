Migrantes son localizados ocultos en camarote de tráiler en Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tres migrantes fueron localizados ocultos en el camarote de un tráiler de Transportes Primero de Mayo, durante una revisión realizada por elementos del Ejército Mexicano en el punto de inspección ubicado sobre la carretera federal 57, en Allende.

El hallazgo ocurrió esta tarde en el kilómetro 53, cuando la unidad, identificada con el número económico R161 y que transportaba una caja seca, fue sometida a los mecanismos de revisión establecidos en el puesto militar.

El Ejército Mexicano realizó una revisión en el kilómetro 53 de la carretera federal 57, donde se detectaron anomalías en el tráiler.

Durante la inspección, que incluyó el uso de rayos gamma de no intrusión y un binomio canino especializado en la detección de drogas, los militares detectaron anomalías en el vehículo y posteriormente ubicaron a los tres migrantes en el camarote.

El tráiler y su operador quedaron asegurados y fueron trasladados a las oficinas de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Piedras Negras, donde serían puestos a disposición de la autoridad correspondiente y de un juez de Control de procesos.

Los tres migrantes fueron localizados en el camarote del tráiler, que transportaba una caja seca.

El aseguramiento ocurre una semana después de que otro tráiler de Transportes Primero de Mayo fuera interceptado también en la región, luego de que se localizaran ocho kilogramos de cristal o metanfetamina ocultos en el extintor de la unidad.

Este aseguramiento se produce tras la reciente detención de otro tráiler de la misma empresa con metanfetamina oculta.

Ese vehículo procedía de Monclova al momento de ser asegurado.