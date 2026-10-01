Mayoría del Cabildo rechaza orden del día y abandona sesión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En un hecho que generó un nuevo conflicto al interior del Cabildo de Piedras Negras, la mayoría de sus integrantes rechazó el orden del día de la segunda sesión ordinaria correspondiente a septiembre y abandonó la Sala de Cabildo, luego de cuestionar la redacción y presentación del cuarto punto de la convocatoria.

La sesión inició con el pase de lista y la declaración de existencia de quórum legal. Sin embargo, al someterse a discusión el punto relativo a la aprobación del orden de los contenidos previamente notificados a los integrantes del Ayuntamiento, surgieron cuestionamientos sobre la forma en que fue presentado.

El punto fue sometido a votación y rechazado por mayoría.

Acto seguido, las regidoras y regidores, así como la síndica de mayoría y el síndico de minoría que votaron en contra, se retiraron del recinto.

Con los integrantes que permanecieron en la Sala de Cabildo, la sesión continuó y los puntos subsecuentes fueron aprobados por unanimidad, con los votos de tres regidoras, cinco regidores y el del Alcalde.

Ante la ausencia del resto de los integrantes del Ayuntamiento, el grupo que permaneció en la sesión aprobó también los Estados de Situación Financiera y de Actividades correspondientes a agosto del presente año.

Con ello, el bloque encabezado por el alcalde Jacobo Rodríguez aprobó los estados financieros, después de una serie de sesiones en las que la mayoría del Cabildo había rechazado las cuentas públicas, al manifestar desacuerdos con la forma en que se administran y ejercen los recursos municipales.

Cuestionan validez de los acuerdos

La síndica de mayoría, Rocío Julieta Cortez Arzola, sostuvo posteriormente que los acuerdos aprobados durante la sesión por el Alcalde y los regidores que permanecieron en el recinto carecen de validez jurídica, al considerar que la sesión no podía continuar después de que la mayoría rechazó el orden del día.

Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por los regidores Juan Carlos Hernández Infante, Zoila Marisol Guajardo Martínez, Zahra Elia Kanagúsiko Calderón y Juan Carlos Álvarez García, así como por el gerente suspendido del SIMAS, Lorenzo Menera, Cortez Arzola expuso lo que calificó como irregularidades legales cometidas durante la sesión.

Como ejemplo, se refirió a la aprobación de la Cuenta Pública y de los Estados Financieros correspondientes a agosto. De acuerdo con su interpretación, la legislación exige el voto de la mitad más uno de los integrantes del Cabildo para que este tipo de acuerdos sean válidos.

"No es válida, la aprobación es ilegal. La ley marca que debe ser la mitad más uno. Somos 20 integrantes del Cabildo", recalcó.

Respecto a las versiones sobre posibles sanciones contra los regidores que abandonaron la sesión, Cortez Arzola afirmó que, desde su interpretación, no existe sustento legal para castigarlos.

Por su parte, el regidor Juan Carlos Álvarez García sostuvo que, una vez rechazado el orden del día al inicio de la sesión, esta debió darse por terminada, por lo que cuestionó la validez de las votaciones y acuerdos adoptados posteriormente.

Controversia sobre la interpretación de acuerdos

La controversia queda ahora centrada en la interpretación de las disposiciones que regulan el funcionamiento del Cabildo y los requisitos para la validez de los acuerdos aprobados durante la sesión.