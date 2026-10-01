Secretaría del Ayuntamiento defiende continuidad de sesión tras salida de 11 ediles

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El secretario del Ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar Muñoz, defendió la continuidad de la sesión de Cabildo del miércoles, luego de que 11 de los 20 integrantes abandonaran el recinto tras rechazar el punto relativo al orden del día, y señaló que podrían analizarse eventuales sanciones contra quienes se retiraron.

Aguilar sostuvo que la sesión quedó legalmente instalada desde el inicio, una vez declarado el quórum, y que el retiro posterior de los ediles no obligaba a suspender los trabajos.

Sin embargo, después de la salida de los 11 integrantes quedaron en la Sala de Cabildo ocho regidores y el alcalde, es decir, nueve de los 20 miembros del Ayuntamiento.

El conflicto se originó en el punto cuatro, relacionado con el orden del día. A diferencia de la fórmula utilizada en sesiones anteriores, el planteamiento de esta ocasión no fue presentado como "Lectura y aprobación del orden del día", sino como la aprobación del orden en que serían abordados los contenidos previamente notificados a los integrantes del Ayuntamiento.

La diferencia en la redacción cobra relevancia al revisar actas de sesiones anteriores. En el acta 004/2024, correspondiente a la administración 2022-2024, el punto cuatro aparece como "Lectura y aprobación del orden del día" y establece que este fue sometido a votación de los munícipes.

La misma fórmula aparece en el acta 001/2025, ya correspondiente a la actual administración, según el documento consultado.

En la sesión del miércoles, la nueva redacción fue cuestionada por la mayoría de los integrantes del Cabildo. El planteamiento fue sometido a votación y rechazado por mayoría. Después, los ediles que votaron en contra abandonaron la Sala de Cabildo y los trabajos continuaron con los nueve integrantes que permanecieron.

Entre los acuerdos adoptados posteriormente estuvo la aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Actividades correspondientes a agosto.

La controversia jurídica

Aguilar argumentó que la sesión podía continuar porque el quórum había sido declarado al inicio. Su postura coincide con la interpretación que hizo pública tras la sesión: el retiro posterior de integrantes no implica, por sí mismo, la suspensión de los trabajos, al no existir —según expuso— una disposición que obligue a levantar la sesión por esa circunstancia.

El artículo 85 del Código Municipal para el Estado de Coahuila establece que las sesiones de los ayuntamientos son válidas con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.

Por otra parte, el artículo 94 del mismo ordenamiento señala que las sesiones deben desarrollarse conforme al orden del día que haya sido aprobado. El artículo 95 establece que los acuerdos se toman por mayoría simple, salvo los casos en que la legislación o el reglamento exijan una mayoría distinta.

Ahí se concentra la controversia: mientras la Secretaría del Ayuntamiento sostiene que la sesión quedó válidamente instalada y que el retiro posterior de los ediles no la invalidó, los integrantes que abandonaron el recinto cuestionan que pudieran adoptarse acuerdos después de que la mayoría rechazó el punto relativo al orden del día.

Aguilar también invocó el artículo 56 del Reglamento Interior del Ayuntamiento como fundamento para establecer el orden en que deben tratarse los asuntos incluidos previamente en la convocatoria. Esa interpretación fue utilizada para defender la continuidad de los trabajos.

La diferencia respecto del procedimiento documentado en sesiones anteriores es uno de los elementos centrales del conflicto. En el acta 004/2024, por ejemplo, el orden del día fue expresamente sometido a votación y aprobado por unanimidad antes de continuar con los asuntos siguientes.

Analizan posibles sanciones

Respecto a posibles consecuencias para los regidores que se retiraron, Aguilar señaló que podría analizarse la aplicación de alguna medida disciplinaria, aunque anticipó que, desde su perspectiva, probablemente no procedería.

"Ya veríamos si cabe alguna sanción disciplinaria. Estimo yo que no, pero la última palabra la tiene el alcalde", declaró.

De esta manera, el diferendo dejó dos posiciones claramente identificadas: la de la Secretaría del Ayuntamiento, que sostiene la validez de la sesión a partir del quórum declarado al inicio, y la de los ediles que cuestionan los acuerdos adoptados después del rechazo al orden del día y la salida de la mayoría.

La controversia podría depender de la interpretación conjunta de las disposiciones del Código Municipal y del Reglamento Interior del Ayuntamiento, así como de la forma en que se documentó y condujo la sesión.