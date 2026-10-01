Tras las lluvias, retiran maleza del arroyo El Soldado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Más de 24 horas después de las lluvias que afectaron a Piedras Negras, el alcalde Jacobo Rodríguez difundió en redes sociales trabajos de limpieza realizados en el arroyo El Soldado, donde se retiró maleza acumulada en distintos puntos del cauce.

¿Qué trabajos se realizaron?

La publicación generó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales debido a que las labores se efectuaron después de las precipitaciones. Vecinos señalaron, además, que el cauce presentaba acumulación de maleza desde semanas atrás.

Respuesta del alcalde

Rodríguez atribuyó el retraso en las labores de mantenimiento a que la maquinaria disponible se encontraba ocupada en otros trabajos dentro de la ciudad.

Previsión meteorológica y críticas

Los cuestionamientos también se enfocaron en la previsión de las autoridades, luego de que el pronóstico meteorológico había advertido desde días antes sobre la posibilidad de lluvias. Usuarios señalaron que, ante esa previsión, el mantenimiento del cauce debió realizarse con anticipación.

El tema cobró relevancia por los antecedentes de afectaciones registradas durante las lluvias del pasado 15 de junio, cuando el incremento del nivel del arroyo El Soldado contribuyó a generar riesgos para habitantes de sectores aledaños y se reportaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Las labores difundidas por el Municipio se realizaron después de la contingencia, mientras persisten los cuestionamientos sobre la oportunidad de las acciones preventivas en los cauces que atraviesan la ciudad.