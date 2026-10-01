Llevan productos de la canasta básica con descuento a la colonia Presidentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Cientos de familias de la colonia Presidentes accedieron a productos de la canasta básica con descuentos de entre 20 y 30 por ciento respecto al costo comercial, durante una nueva jornada del programa Mercadito Mejora en tu Colonia.

La actividad se llevó a cabo en el sector 3 de la colonia y fue encabezada por Franco González Treviño, coordinador regional del programa, acompañado por Sonia Villarreal, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte; Guillermo Ruiz Guerra, diputado local; Manuel Alanís, vecino y líder del sector; Marco Antonio Saldaña, rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), y la regidora Ana María Treviño.

Descuentos en la canasta básica

Durante el recorrido, Villarreal informó que, como parte del programa "En equipo le entramos", se encuentra en proceso una obra de pavimentación en las colonias Acoros y Año 2 Mil, con una inversión de 3.5 millones de pesos.

La subsecretaria señaló que el paquete de obras anunciado por el Gobernador para los 38 municipios de Coahuila contempla una inversión global de 3 mil millones de pesos, destinada a proyectos de saneamiento, agua, educación, pavimentación y salud, entre otros rubros.

Explicó que, en Piedras Negras, la Subsecretaría de Gobierno de la Región Norte participará en la coordinación de estos proyectos y dará seguimiento a las acciones que ya se encuentran en marcha.

Impacto en la comunidad

Villarreal agregó que la próxima semana continuarán las supervisiones de obras en planteles educativos, así como de los trabajos relacionados con la instalación de techumbres en escuelas.

En cuanto al Mercadito Mejora, destacó que el programa tiene como objetivo contribuir a la economía familiar mediante la venta de productos básicos a precios accesibles. Como ejemplo, mencionó la venta de la tapa de huevo en 19 pesos.