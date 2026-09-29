Motociclista queda a disposición del Ministerio Público tras atropellar a peatón

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un motociclista quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, luego de que presuntamente arrollara a un peatón que permanece grave tras un accidente ocurrido en el ejido Piedras Negras.

La víctima, identificada como Emilio Baltazar Fuente, de 57 años, fue trasladada por socorristas de Bomberos al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, donde recibe atención médica debido a las lesiones que sufrió.

El accidente ocurrió la noche del domingo sobre el par vial Román Cepeda, cerca de la plaza pública del ejido Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Héctor Manuel N., de 29 años, circulaba en una motocicleta por el sector cuando Emilio Baltazar Fuente intentaba cruzar la vialidad y fue impactado por el vehículo.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el motociclista fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que deberá determinar su situación jurídica dentro del plazo de 48 horas.

El funcionario señaló que la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.