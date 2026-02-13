Contactanos
Piedras Negras

CECATI 111 recibe donación para especialidad en Auxiliar de Enfermería

Autoridades municipales entregan material y equipo para prácticas académicas.

Por Exzael Becerril - 13 febrero, 2026 - 07:16 p.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El CECATI 111 recibió una importante donación de material y equipo que será destinado a la especialidad de Auxiliar de Enfermería, con el objetivo de fortalecer la formación académica de los estudiantes.

La entrega fue realizada por autoridades municipales como parte de las acciones para impulsar la capacitación técnica y el desarrollo social en la ciudad.

El equipo será utilizado en las prácticas escolares, permitiendo a los alumnos contar con mejores herramientas para su preparación profesional dentro del área de la salud.

La importancia de la donación

Directivos del plantel agradecieron el respaldo de la Presidencia Municipal de Piedras Negras, destacando que estas acciones contribuyen a mejorar la calidad educativa y a formar personal capacitado que beneficie a la comunidad.

