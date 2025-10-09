Investigan accidente en el ejido Piedras Negras; motociclista permanece grave

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades ministeriales investigan un accidente vial ocurrido la noche del miércoles en el ejido Piedras Negras, donde un motociclista fue embestido y arrastrado varios metros por un camión de basura.

El lesionado fue identificado como Daniel Alexander Ambrocio Sánchez, quien fue trasladado de emergencia al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde su estado de salud sigue reportándose como grave.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que el conductor del camión, José Luis N., fue detenido, y el caso ya fue consignado ante la autoridad competente. En un plazo de 48 horas se determinará su situación jurídica.

El accidente se registró en el cruce del par vial Román Cepeda y Francisco Villa, cuando el motociclista circulaba por la zona y fue impactado por un camión blanco de la empresa Frontera Limpia, que lo arrastró varios metros antes de detenerse.

Inicialmente, el joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Seguro Social, donde recibió atención quirúrgica. Sin embargo, al confirmarse que no contaba con derechohabiencia, fue canalizado al Hospital General para continuar su tratamiento.