"No hay manera de que regresen": Fiscal descarta retorno de Los Zetas a Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, fue tajante al afirmar que en la entidad "no existen ni existirán condiciones" para el regreso de grupos del crimen organizado, esto en el contexto del próximo juicio en Texas contra Miguel Ángel Treviño Morales "El Z-40" y Óscar Omar Treviño Morales "El Z-42", líderes del cártel de Los Zetas.

"Lo que esperamos todos los coahuilenses es que se les acrediten más delitos de los que cometieron, que se haga justicia y que las víctimas tengan reparación. Son hechos que marcaron una época difícil para el estado y para toda la región noreste", señaló.

Fernández Montañez destacó que Coahuila cuenta con una estrategia sólida de prevención, coordinación interinstitucional y respuesta inmediata, por lo que descartó cualquier posibilidad de que células delictivas intenten reorganizarse en el estado.

"No hay manera de que puedan regresar. Se previene todo lo que se puede, y si algo llegara a ocurrir, la respuesta sería determinante y coordinada por todas las instituciones", puntualizó.

Respecto a los recientes hechos violentos en Gómez Palacio, Durango, el Fiscal explicó que se activó un operativo conjunto entre autoridades de ambos estados, reforzando la seguridad en Torreón y en toda la Comarca Lagunera.

"Trabajamos de manera estrecha con Durango, porque la Comarca es una sola. Lo que afecta a Gómez, afecta a Torreón, y viceversa. Hemos mantenido comunicación directa con la fiscal de Durango, el secretario de Seguridad y la alcaldesa de Gómez Palacio para actuar de forma coordinada", precisó.

Finalmente, reiteró que la cooperación entre estados vecinos es clave para anticipar riesgos y responder con información compartida.

"No podemos garantizar que no haya incidentes, pero sí que reaccionaremos de inmediato y con toda la fuerza institucional del Estado", concluyó.