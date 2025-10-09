Preocupa a empresarios aranceles de Trump a camiones importados

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El integrante de la Alianza para el Desarrollo Económico de la Frontera Piedras Negras–Eagle Pass, Morris Libson Valdés, calificó como preocupante el nuevo arancel del 25% anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, que se aplicará a los camiones medianos y pesados importados por Estados Unidos a partir del 1 de noviembre.

"Esperamos que, igual que otras veces, no lo ponga en efecto y que lo siga prorrogando", expresó el empresario.

Libson Valdés consideró que la medida forma parte de una estrategia política y comercial de Trump ante la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio, y confió en que el anuncio no se materialice.

"Son posicionamientos para tener con qué negociar, pero definitivamente estos aranceles afectan. Aunque esperamos que no suceda con las plantas de camiones y el clúster automotriz de Coahuila, ya que normalmente el arancel lo paga el cliente", puntualizó.

El empresario fronterizo advirtió que una aplicación efectiva del gravamen impactaría directamente en la competitividad del sector automotriz y de autopartes en la región norte del país, donde operan varias plantas que exportan unidades y componentes al mercado estadounidense.